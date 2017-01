Dragão sem dinâmica ganhou de bola parada e pressiona Benfica

Pub

Rio Ave teve mais posse de bola, deu a volta ao resultado mas foi batido pela precisão dos livres de Alex Telles e quatro golos de cabeça

O FC Porto venceu ontem o Rio Ave por 4-2, no Dragão, num jogo descontrolado mas em que a equipa da casa se salvou depois de ter estado a perder por 2-1 no início da segunda parte. Deu a volta em 14 minutos e o miúdo Rui Pedro, aos 88", acabou com as dúvidas, embora não com aquelas que se prendem com o valor da equipa na primeira jornada da segunda volta.

Não foi um grande jogo apesar dos seis golos, até porque o FC Porto marcou os seus três primeiros de bola parada - e os quatro foram de cabeça, curiosamente -, sempre com Alex Telles a cobrar. O defesa esquerdo brasileiro assumiu nas duas últimas rondas um maior protagonismo nas bolas paradas depois de muitas jornadas em que a equipa desperdiçou sucessivos cantos, por exemplo. Por aí, Nuno Espírito Santo conseguiu melhorar mas como jogo as coisas não vão no mesmo sentido. Será um momento, ligado também ao período de mercado, mas ninguém pode dizer que a equipa jogou bem. Como não jogou com o Moreirense.

Muito mal esteve Layún, chamado a titular pela lesão de Maxi depois de mês e meio a curar-se e que foi um desastre. Fez um penálti infantil, já tinha visto antes amarelo, podia ter visto o segundo depois (não no penálti, aí esteve bem Jorge Sousa, porque Gil Dias ia na zona lateral da área e Layún tentou jogar a bola). Nuno tirou-o logo a seguir ao 2-2 (entrou Rui Pedro, passou Herrera para lateral) numa atitude ofensiva, porque o mexicano estava mesmo em tarde não. Dizem que quer sair e pelo que se viu ontem... De resto a equipa melhorou nessa configuração, ainda que ninguém consiga dizer bem em que sistema tático passou a jogar, aparentemente em 4-3-3, na prática com confusão a mais. Mas nessa altura, com André André, ganhou qualquer coisa no meio--campo, mas a equipa nunca esteve confortável perante a técnica de Filipe Augusto e de Rúben Ribeiro. Houve alturas em que parecia que os vilacondenses eram tecnicamente melhores do que os adversários, muito pela falta de organização da equipa de Nuno.

O FC Porto acabou por ganhar pelas bolas paradas e no 1-0 Filipe está ligeiramente adiantado - era fora-de-jogo, mas foi daqueles que caem naquelas dúvidas em que o assistente pode deixar jogar. De resto, houve outros três foras-de--jogo tirados ao ataque portista que também foram marcados erradamente e em dois casos os avançados iam a isolar-se...

O FC Porto ganhou, mas o Dragão, quase cheio, sentiu sempre que podia acontecer o contrário, porque nunca houve controlo do jogo. Alguns dirão que foi um jogo de loucos, mas houve ali muita falta de equipa, de coletivo.

O Rio Ave fez dois golos - ainda ninguém tinha feito mais do que um neste estádio nesta época - e Casillas voltou a ter um erro importante, algo que ainda não tinha no currículo nesta temporada, sendo muito responsável pelo primeiro golo do Rio Ave - Guedes fez a recarga sem problemas, após um cruzamento do talentoso Gil Dias, futebolista que já tinha dizimado o Sporting em Vila do Conde. O segundo golo é o tal penálti sobre o mesmo Gil Dias, decididamente um dos melhores em campo, e Roderick converteu-o muito bem.

O Rio Ave jogou sempre em todo o campo e acabou com mais posse de bola do que o FC Porto, o que, em qualquer lado mas especialmente no Dragão, é coisa para ter em conta. Para o FC Porto isto tem alguma gravidade, porque o sinal não é bom e vêm aí V. Guimarães e Sporting, dois jogos cruciais.

Por isso tudo, foi um jogo atípico, que acabou por se resolver para a equipa da casa, logicamente, mas que deixou em aberto questões importantes. O FC Porto teve um quarto de hora bom na primeira parte (o do meio) em que marcou um golo, teve Corona isolado e Jota a atirar à barra. Podia ter resolvido naquele momento com o 2-0, mas desde 6 de novembro, ao Benfica, que Jota não marca para a I Liga (quase três meses). É muito. Mas fez um jogo esforçado, como André Silva. Marcano fez golo em segundo jogo seguido, Danilo voltou a marcar um tento essencial (como ao Chaves) numa equipa que precisa de dar um salto de qualidade para se aproximar do Benfica - o que parece muito duvidoso quando Soares parecer ser a grande contratação. Para já cumpriu a missão de pressionar o líder.