Dragões arrancam goleada frente ao Estoril

Marega foi o destaque dos portistas ao apontar dois dos golos

O FC Porto goleou o Estoril nesta quarta-feira, com esclarecedores 4-0, e assumiu a liderança da liga portuguesa.

Os comandados de Sérgio Conceição foram sempre a equipa mais perigosa, não dando grandes hipóteses de resposta à equipa da linha, que raramente incomodou o guarda-redes portista Iker Casillas.

Do lado do FC Porto, o grande destaque foi para Marega, que entrou a meio do primeiro tempo para o lugar do lesionado Soares. O avançado marcou dois, com Brahimi e Marcano a fazerem os restantes.

Veja o resumo:

Eis os onzes iniciais:

FC Porto: Casillas; Ricardo Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles, Corona, Danilo Pereira, Óliver, Brahimi, Soares e Aboubakar.

Estoril: Moreira; Mano, Pedro Monteiro, Gonçalo Brandão, Joel; Eduardo, Lucas Evangelista, André Claro, Carlinhos, Allano, Kléber.