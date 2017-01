Dragão agarra-se ao exemplo de 1958/59, a época de Calabote

Pub

Em seis ultrapassagens, após acabar a primeira volta fora da liderança, só por uma vez o FC Porto recuperou de quatro pontos de atraso.

O campeonato de 1958-59 ficou para a história do FC Porto por motivos lendários: é recordado por causa da polémica arbitragem de Inocêncio Calabote, que lhes ia roubando o título nacional nos minutos finais da última jornada. No entanto, agora, há outro motivo para que seja lembrado pelos dragões, no momento em que terminam a primeira volta da I Liga com quatro pontos de atraso para o líder Benfica (38-42): foi a única vez em que conseguiram recuperar de um tão grande atraso e sagrarem-se campeões.

O FC Porto já festejou o título nacional por seis ocasiões depois de ter acabado a primeira volta da I Liga afastado do topo. Contudo, de entre essas vezes, só em 1958-59 tinha um atraso de quatro pontos como agora se verifica (então, a vitória valia dois).

A equipa azul e branca, treinada por Béla Guttmann, chegou à 13.ª jornada (de 26), em 3.º lugar, a um ponto do Belenenses e três do Benfica (18/21/22). No entanto, uma série de 20 jogos sem perder lançou-a para o topo: a ultrapassagem ao Benfica - igualdade pontual mas vantagem na diferença de golos - aconteceu na penúltima ronda, após as águias perderem em Alvalade (2-1) e os dragões baterem, em casa, o Sp. Braga (3-2). E, depois, apesar da controversa arbitragem de Calabote (três penáltis, três expulsões e oito minutos de tempo de compensação, no 7-1 do Benfica sobre a CUF, na Luz), os portistas seguraram o título, por um golo, ao vencerem em casa do Torreense (0-3, com Noé e António Teixeira a marcarem em cima dos 90"...).

As outras ocasiões em que o FC Porto saltou para a liderança na segunda volta tiveram contornos menos épicos, porque aconteceram mais cedo ou envolveram diferenças pontuais mais estreitas. Em 1934-35 foi campeão com dois pontos de avanço sobre o Sporting, após chegar ao fim da primeira volta empatado com o Belenenses. Em 1977-78, festejou o título em igualdade com o Benfica, após virar o campeonato a dois pontos. Em 1978-79, passou as águias na penúltima jornada, quando a meio tinha um ponto de atraso. Em 1985-86, fez outra ultrapassagem aos encarnados a uma ronda do fim, após ter chegado à 15.ª em 4.º lugar, com dois pontos de desvantagem. E, por fim, em 2011-12, com Vítor Pereira ao leme, dobrou o campeonato a dois pontos do Benfica, treinado por Jorge Jesus, mas acabou com seis de avanço sobre o arquirrival lisboeta (75-69).

De resto, desde que a vitória vale três pontos (há 21 anos), só houve cinco "campeões de inverno" que não festejaram no final da época. O último foi o Sporting, que na época passada permitiu a ultrapassagem do Benfica, que terminara a primeira volta com quatro pontos de atraso.