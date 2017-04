Diretor geral e team manager portistas expulsos em Braga

Luís Gonçalves, junto à equipa de arbitragem, recebeu ordem de expulsão após o fim do jogo

Protestos de Luís Gonçalves e Rui Lowden foram sancionados pelo árbitro Hugo Miguel

Além de Brahimi, expulso quando estava no banco de suplentes já depois de ter sido substituído, o FC Porto viu mais elementos serem expulsos pelo árbitro Hugo Miguel no jogo em Braga que os dragões empataram a 1-1, sábado.

O diretor geral da SAD portista, Luís Gonçalves, e o team manager Rui Lowden também receberam ordem de expulsão por parte do árbitro lisboeta, conforme consta no relatório oficial disponível no site da Liga Portugal.

Rui Lowden foi expulso aos 88 minutos, na mesma altura de Brahimi, quando os portistas protestaram um lance de alegado penálti sobre Soares. Já Luís Gonçalves, que durante o jogo e ao intervalo já tinha protestado várias decisões de arbitragem, recebeu ordem de expulsão após o final do jogo.