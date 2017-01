Desta vez não foi o árbitro, foi um ataque fraquinho

Pub

Empate com o Paços de Ferreira deixou os dragões a seis pontos do líder Benfica. A equipa de Nuno Espírito Santo ainda não marcou golos nos dois jogos já realizados em 2017.

O FC Porto somou, este sábado, o quarto empate fora de casa no campeonato, todos a zero (Setúbal, Tondela, Belém) e saiu de Paços de Ferreira a seis pontos do Benfica. Voltou a falta de golos ao conjunto de Nuno Espírito Santo que nos dois jogos disputados este ano não marcou. Assim será muito difícil chegar ao título, até porque se tratava de um adversário bastante mediano.

Ao Paços bastou defender razoavelmente e ter um Defendi em noite boa, porque o ataque portista, mesmo com André Silva de volta, mostrou-se longe de ter o nível necessário para marcar golos.

Sem Brahimi e Otávio e ainda sem Danilo, o FC Porto apareceu mais em 4-3-3, com Jota e Corona nas alas, mas fazendo os movimentos para o meio como também Óliver e Herrera, procurando a surpresa. Na primeira parte, o FC Porto conseguiu dez cantos, mas em nenhum conseguiu criar perigo - não ganhou um lance de cabeça!

O Paços deste jovem treinador Vasco Seabra joga bastante o jogo pelo jogo, ou seja, defende quando tem que defender - e ontem foi quase sempre - mas procura sair para o ataque com bola, não em pontapé para a frente. Faltavam muitos jogadores - incluindo os emprestados pelo FC Porto - e mesmo assim a equipa bateu-se e às vezes no campo todo, adiantando os laterais.

Contou ainda com um guarda-redes que esteve em muito bom plano, Defendi, que segurou quase tudo, também porque os avançados portistas se tornaram homens que levantam os egos dos guarda-redes. Porque Jota (isolado aos 8") teve tempo para tudo e permitiu a defesa, o mesmo mais tarde com Oliver, André Silva e Rui Pedro na segunda parte - entrou para o lugar de Jota e Depoitre ficou no banco num jogo em que era preciso. Meter Varela a cinco minutos do fim não se percebe bem, porque naquela altura era preciso gente dentro da área.

Claro que o FC Porto teve o controlo total do jogo, jogou em 40 metros, mas não chegou lá outra vez e há defeitos evidentes. Falta gente com velocidade, por exemplo, até porque ontem Corona esteve muito mal, com muitos erros. Melhor na primeira parte outra vez - a segunda tem sido um problema ultimamente, com a equipa a baixar muito. Ontem teve um Herrera que foi o seu melhor jogador, foram dele quase sempre as melhores ideias, mas também teve os seus lapsos, como sempre. Mas Jota e Corona muito fracos, Rui Pedro ainda tem os seus problemas. O Paços conseguiu sair vivo mas deixou ideia de alguma fragilidade, talvez pela falta de tantos jogadores.

O árbitro Artur Soares Dias esteve sob o foco de todos e chegou ao estádio com um carro da polícia de escolta e sem ninguém ter qualquer atitude ou gesto. Nem se aperceberam. No campo a coisa nem correu mal, mas um lance na área do FCPorto logo aos 18", numa mão de Alex Telles - que só as câmaras apanharam, porque nenhum jogador do Paços sequer contestou - até podia ter marcado um castigo máximo contra o FC Porto. A contabilidade tem dois lados, claro.