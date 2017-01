Danilo sujeito às libras dos ingleses no final da época

Pub

Médio está a ser observado pelas equipas de Mourinho, Guardiola e Wenger. Renovação de contrato vai ser discutida

A influência de Danilo Pereira no FC Porto já não passa despercebida aos olhares de alguns dos principais clubes europeus, que têm seguido de perto a evolução do médio-defensivo campeão europeu. O DN sabe que Manchester United, Manchester City e Arsenal destacaram emissários para observar a exibição do médio frente ao Rio Ave, e as impressões não poderiam ter sido mais positivas.

O futebolista de 25 anos fez o golo que lançou o FC Porto para a reviravolta, no triunfo por 4-2, e voltou a brilhar ao mais alto nível, à atenção dos olheiros destacados por José Mourinho, Pep Guardiola e Arsène Wenger.

Neste momento, uma eventual venda de Danilo é um assunto totalmente descartado pelo FC Porto, a não ser que algum clube pague os 40 milhões de euros previstos na cláusula de rescisão. Uma "ameaça" que não deverá, até ao final do mês, ter efeitos concretos, pois Danilo é referenciado por United, City e Arsenal como alvo apenas para a próxima época.

Danilo tem contrato com o FC Porto até 2019 e o clube não é indiferente ao rendimento do médio-defensivo, estando por isso disponível para avançar para uma renovação de vínculo a médio prazo, caso o campeão europeu continue no Dragão para a próxima época. Porém, uma renovação de contrato com o propósito de elevar a cláusula de rescisão também não é hipótese descartada.

A SAD portista controla 80% do passe de Danilo, contratado por 2,8 milhões de euros.