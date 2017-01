Danilo, dos tempos na Holanda a dragão de longa duração

Pub

Médio renovou contrato até 2022 e aumentou a cláusula de rescisão para 60 milhões de euros. Primeiro treinador a fazer dele titular, no Roda, diz que "vai chegar mais longe"

O FC Porto formalizou ontem a renovação de contrato de Danilo Pereira, até 2022, como o DN já havia antecipado no início da semana. Face à cobiça de que o médio-defensivo tem sido alvo, a SAD portista decidiu aumentar a cláusula de rescisão do internacional português para 60 milhões de euros, fasquia que dará maior segurança aos responsáveis portistas na hora de negociar uma possível transferência no final da temporada.

"Orgulho muito grande pela renovação de contrato, mas orgulho ainda maior pela confiança que o FC Porto continua a demonstrar em mim. Esse é um título que ninguém me tira e um dos mais importantes da minha carreira", escreveu o médio no Instagram.

Manchester United, Manchester City e Arsenal têm Danilo referenciado na lista de potenciais reforços para a próxima temporada, tanto que se fizeram representar por observadores no último jogo do FC Porto no Dragão, no qual a equipa de Nuno Espírito Santo bateu o Rio Ave por 4-2, com um golo do médio de 25 anos.

A cumprir a segunda época no Dragão, o campeão europeu de seleções tem sido titular indiscutível desde que rumou à Invicta e rapidamente se afirmou como um dos mais valiosos ativos do FC Porto, que pagou 2,8 milhões de euros por 80% do seu passe. Uma ascensão que não surpreende quem acompanhou o seu início de carreira.

Danilo fez o escalão de juniores no Benfica, mas em 2010 não quis renovar contrato com as águias e aceitou um convite para rumar ao Parma. Porém, em duas épocas no futebol italiano fez apenas cinco jogos, os mesmos que realizou numa curta passagem por empréstimo no Aris, da Grécia.

Foi na época 2012-13 que Danilo se começou a afirmar numa equipa sénior. O empréstimo ao Roda, da Liga holandesa, revelou--se uma aposta certeira, e o técnico que apostou nele, Ruud Brood, recorda Dani, como lhe chamava, com saudade. "Antes de ele chegar não o conhecia muito bem, mas tinha boas referências. Tinha feito um grande Mundial de sub-20. Logo no primeiro jogo foi titular porque tinha dois médios lesionados. Quando voltaram já não havia lugar para eles, o Dani já tinha agarrado a oportunidade", conta ao DN o técnico holandês, longe de estar surpreendido com a afirmação do médio no FC Porto.

"Ele tem tudo o que se quer num médio para jogar à frente da defesa. Quem está à frente tem segurança e quem está atrás também, pois ele deixa passar poucas bolas. É muito forte mas sabe jogar à bola, tem boas pernas. Sabe jogar simples e bem. Adaptou-se aqui muito rapidamente. Uma semana depois já tentava falar holandês. Fico contente pelo sucesso dele e sei que vai chegar mais longe", elogiou. Com o novo vínculo até 2022, Danilo tornou-se o jogador que mais épocas de contrato terá pela frente no FC Porto. É certo que o médio-defensivo estará sujeito a investidas de colossos europeus no final da temporada, mas a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros vai permitir à SAD portista elevar a fasquia na hora de negociar. "Eu acho que ele pode jogar em qualquer equipa. Quando soube que ele ia voltar para Portugal [Marítimo] desejei-lhe sorte e comentei que achava que podia chegar ao Benfica ou ao FC Porto, antes de ir para um grande clube europeu. Merece tudo o que de bom lhe está a acontecer", felicitou Ruud Brood.

Nuno aprova renovação

Na antevisão ao FC Porto-Estoril, agendado para amanhã, o treinador Nuno Espírito Santo considerou que a renovação de contrato de Danilo "é uma boa notícia", pois tem sido "um jogador importante, de alto rendimento", encarando com normalidade a cobiça ao médio. "Um jogador do FC Porto está sempre sujeito ao desejo dos grandes clubes. Espero que seja nosso durante muito tempo", sublinhou.

O treinador abordou ainda a contratação de Soares, ex-V. Guimarães, que devido a castigo só poderá estrear-se diante do Sporting na próxima jornada. Mas não especificou se o brasileiro e Depoitre são compatíveis. "A chegada do Soares dá-nos mais opções. Não abandonamos nenhum jogador no FC Porto. O que a chegada do Soares faz é aumentar o número de alternativas", referiu, afirmando que lhe permite ter "mais exigência na competitividade interna".