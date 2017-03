Dalot, o dragão de 17 anos que Barcelona e Real querem

Pub

O jovem lateral ainda não se estreou na equipa principal e já tem colossos interessados. Antigo treinador deixa-lhe muitos elogios

Tem apenas 17 anos, mas ontem já foi notícia na imprensa internacional. Diogo Dalot, jovem jogador do FC Porto, foi apontado ao Barcelona e ao Real Madrid, apesar de nunca ter jogado na principal equipa dos dragões. Mas, afinal, quem é este talento por quem correm os dois principais clubes espanhóis? Quem o conhece não tem dúvidas em apontar que estamos perante uma das próximas pérolas do futebol nacional. Um lateral-direito que pode fazer de... Cristiano Ronaldo.

Aliás, não é por acaso que Diogo Dalot tem como ídolo CR7. Apesar de ser um lateral-direito de raiz, bastante ofensivo, não tem medo de arriscar. Quem o conhece acredita mesmo que o seu futuro poderá passar por mudar de posição.

"Ele é muito forte fisicamente, é natural que possam compará-lo a Cristiano Ronaldo, pois também pode jogar no corredor, dado que é muito rápido e objetivo. Por todos os escalões que passou, tanto no FC Porto como nas seleções, tem muitos golos e assistências, nada vulgar para um lateral", revelou ao DN Pedro Miguel, que trabalhou com o internacional sub--19 nas camadas jovens do FC Porto, abordando depois a questão do jovem poder vir a tornar-se num extremo.

"Não é uma posição estranha para ele, faz de extremo muitas vezes. Naturalmente que se sente melhor como lateral-direito, mas ainda tem tempo para se adaptar. E tenho a certeza de que o conseguiria. Tem qualidades físicas, táticas e até técnicas para jogar no ataque, sem dúvida", disse o antigo treinador, que lhe dá um conselho para o futuro: "Ele ainda tem muito para evoluir, mas hoje em dia é muito complicado dizer não a clubes como esses. No entanto, penso que deveria continuar no FC Porto, onde tem evoluído muito."

Lopetegui chamou-o com 16 anos

Diogo Dalot poderá ser ainda um nome estranho para quem acompanha futebol, mas a verdade é que o seu passado nas seleções jovens de Portugal já tinha deixado Julen Lopetegui encantado mesmo antes de o treinador espanhol assinar pelo FC Porto.

Antes de rumar à Invicta, o técnico basco trabalhou muitos anos nas camadas jovens da federação espanhola e foi nessa altura que ficou encantado com o jovem. Tanto que em 2015, quando assumiu os dragões, fez questão de chamar a trabalhar consigo o jovem que na altura tinha 16 anos.

Pular escalões tem sido algo comum na carreira de Diogo Dalot. Tanto no FC Porto como nas seleções jovens. No ano passado foi campeão europeu pela seleção de sub-17, o seu escalão de origem, mas dois meses depois estava a disputar a mesma competição pelos... sub-19. Já esta temporada, e apesar dos seus 17 anos, o defesa natural de Braga já leva também três jogos completos pela equipa B do FC Porto, na II Liga.

Oferta de dez milhões

O interesse do Real Madrid e do Barcelona na contratação de Diogo Dalot foi noticiado ontem pelo jornal desportivo espanhol AS, que deu conta que os dois rivais do futebol do país vizinho estão numa guerra pela contratação.

De acordo com o mesmo jornal, contudo, o Barcelona estará mais adiantado do que o rival da capital espanhola, tendo alegadamente realizado uma oferta de dez milhões de euros, que foi recusada pela SAD dos dragões. O Real Madrid, por sua vez, ainda não terá abordado de forma oficial o clube presidido por Pinto da Costa. O defesa-lateral tem uma cláusula de 20 milhões de euros e contrato até 2019.