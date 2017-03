Pub

Os dois internacionais portugueses regressaram ao treinos após os compromissos internacionais

O FC Porto prosseguiu esta quarta-feira a preparação do clássico de sábado com o Benfica, na Luz, da 27.ª jornada da I Liga de futebol, com Danilo e André Silva de volta ao Olival mas ainda sem seis internacionais.

Para colmatar a ausência dos jogadores ao serviço das respetivas seleções, o treinador Nuno Espírito Santo voltou a chamar ao trabalho do plantel principal Mouhamed Mbaye, Verdasca, Inácio, Raul Soares, Ruben Macedo e João Cardoso do FC Porto B.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', continuam ausentes do Olival, a três dias do jogo com o Benfica, Rúben Neves e Diogo Jota (Portugal sub-21), Rui Pedro (Portugal sub-19), Herrera e Layún (México) e Maxi Pereira (Uruguai).

A nota informativa refere ainda a presença no Olival de elementos da Autoridade de Antidopagem de Portugal (ADoP), que realizaram um controlo a todos os atletas do plantel.

Os portistas regressam ao trabalho pelas 10:30 de quinta-feira, à porta fechada, e no final da sessão, pelas 12:30, Nuno Espírito Santo fará a antecipação do clássico em conferência de imprensa.

O FC Porto, segundo classificado, a um ponto do líder e tricampeão Benfica, desloca-se no sábado ao Estádio da Luz, no jogo grande da 27.ª jornada, com início às 20:30, em que o primeiro lugar estará em jogo.