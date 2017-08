Pub

Técnico dos dragões espera muitas dificuldades e confirma que Soares não está disponível para o encontro

O treinador do FC Porto garantiu este sábado que Brahimi é opção para o jogo da 3.ª jornada da I Liga de futebol, frente ao Moreirense, ao contrário de Soares e Rafa, uma partida em que os dragões esperam dificuldades.

Sérgio Conceição tem consciência das dificuldades que a equipa comandada por Manuel Machado poderão apresentar no Estádio do Dragão, ainda assim, explicou que tem a equipa preparada para lutar pelos três pontos, incluindo o avançado Brahimi.

"Obviamente que contamos com ele. Temos preparadores físicos que sabem o que temos de fazer numa ou noutra situação. É isso que tem sido feito. Não tem havido grandes problemas. Tudo o que se faz aqui é com critério. O Brahimi não está lesionado. O Soares está fora do jogo de amanhã [domingo] tal como o Rafa. Todos os outros estão disponíveis", referiu, em conferência de imprensa de antevisão do jogo deste domingo.

Em relação à receção ao Moreirense, Sérgio Conceição assumiu esperar um jogo à semelhança do encontro da última jornada com o Tondela.

"São equipas difíceis de defrontar, não foge àquilo que esperávamos do jogo passado. Uma equipa a tentar ser forte na organização defensiva e a espreitar ataques rápidos. Manuel Machado tem muita experiência e sabe surpreender. Temos de estar preparados, assumir a responsabilidade, o favoritismo e resolver o jogo. É preciso estarmos desconfiados e em alerta em todos esses momentos", defendeu ainda.

Sobre os elogios que Manuel Machado teceu à equipa do FC Porto, dizendo que "é uma equipa com mais 'pelo na venta'", Sérgio Conceição mostrou-se à defesa.

"Gosto de ouvir o professor Manuel Machado. Tem sempre um discurso que prende as pessoas. Disse que o FC Porto tinha 'pelo na venta', não é? Tem a ver com essa verticalidade que tentamos meter no jogo. Analisou com certeza a nossa equipa e fico sempre desconfiado com os elogios do adversário. Vamos dar uma boa resposta", garantiu.

O Estádio do Dragão volta a ter lotação esgotada para um encontro oficial, uma situação que acontece pela segunda vez consecutiva. O treinador portista mostra-se agradecido por esse apoio, mas não considera que isso seja uma pressão para os jogadores.

"Soube que há lotação esgotada, uma vez mais, para o jogo com o Moreirense. Este é um bom momento ao qual só temos de dar continuidade e prolongar o máximo possível até final da época. Temos de dar o que os adeptos esperam de nós: uma equipa com ambição, capacidade de sacrifício, que dispute cada lance como se fosse decisivo para sermos campeões. Se formos capazes de ser essa equipa, os adeptos estarão sempre connosco, mesmo quando o resultado não for o mais positivo", disse também.

Sérgio Conceição escusou-se ainda a fazer uma análise do trabalho dos árbitros nas jornadas anteriores e apelou à tranquilidade.

"Que querem que diga mais? Que fale de uma ou duas grandes penalidades a nosso favor que não foram assinaladas? Não vamos entrar por aí. Vamos deixar os árbitros em paz. E eu sei que sou um treinador incómodo no banco, que protesto, que falo muito", começou por dizer o treinador, que acrescentou ainda: "O árbitro Manuel Oliveira que vai apitar o nosso jogo, no ano passado houve uma conversa por causa de umas grandes penalidades que não marcou. Ele pode errar, como eu posso errar. Contudo, a imagem que tenho dele, do contacto que tive com ele, parece-me ser uma pessoa justa. Naturalmente, por vezes, pode errar. Como eu erro no meu trabalho".

Sérgio Conceição aproveitou ainda para enviar, em nome pessoal e do FC Porto, um abraço de solidariedade às vítimas da tragédia na Madeira e dos atentados em Espanha.

O FC Porto recebe este domingo, às 18:00, o Moreirense, no Estádio do Dragão, numa partida relativa à 3.ª jornada da I Liga de futebol profissional, com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.