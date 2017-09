Conceição: "Disse a Layún que ia ser titular antes do jogo com Sp. Braga"

Pub

Treinador portista reconheceu dificuldades impostas pelo Desp. Chaves, apesar da vitória por 3-0, e explicou porque colocou o lateral mexicano no onze inicial

"Disse que Chaves tem bom treinador e boas unidades. Vai fazer campeonato tranquilo. Não entrámos como preparámos o jogo, com mérito para o Desp. Chaves, que fechou os espaços e bloqueou o nosso jogo interior. Devíamos ter metido mais gente na linha média e ofensiva do Chaves. Não havia necessidade de tanta gente no nosso início de construção. Foi uma vitória justíssima, mas penso que Chaves deu boa réplica. Os nossos jogadores chegaram a conta-gotas ao longo da semana [após competirem pelas seleções], o que dificultou a preparação do jogo", analisou Sérgio Conceição, após o triunfo caseiro por 3-0 sobre o Desp. Chaves, na quinta jornada da I Liga.

Sobre a titularidade de Layún, o treinador portista confessou que disse ao portista que ia ser titular diante dos flavienses "antes do jogo com o Sp. Braga", antes da paragem do campeonato. "Tem tido uma atitude excelente", reforçou.

Acerca da performance defensiva, Conceição realçou o trabalho coletivo: "Criar oportunidades depende do inicio de construção e não sofrer golos depende muito da pressão que os nossos avançados fazem."

Já o médio Danilo disse que o jogo "foi muito difícil", "frente a uma equipa muito boa". "O Desp. Chaves estava a fazer um jogo muito bom, mas depois desbloqueámos e fizemos golos", acrescentou o internacional português, que partilha da visão do seu técnico: "A chave começa nos avançados. Temos pressionado muito e temos impedido que a bola chegue ao nosso guarda-redes. Este FC Porto tem um espírito diferente, um espírito vencedor, que nos tem trazido resultados."