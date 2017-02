Dragões vencem Viitorul e estão nos 'quartos'

Pub

Triunfo por 3-0 sobre a equipa romena

O FC Porto apurou-se esta terça-feira para os quartos de final da UEFA Youth League de futebol, competição para equipas de sub-19, após triunfo por 3-0 sobre os romenos do Viitorul Constanta, justificado pela intensidade imposta no segundo tempo.

O marroquino Ayoub Abou, aos 54 minutos, o 'inevitável' Rui Pedro, aos 69, e Madi Queta, aos 90+1, materializaram em golo o justo triunfo, ainda assim por números que não espelham as dificuldades sentidas.

Nos quartos de final, a 07 ou 08 de março, os 'dragões' visitam, também em jogo único, o vencedor do embate FC Barcelona-Borussia Dortmund, que se disputa na quarta-feira.

Apesar de beneficiar do fator casa, o FC Porto tardou em encontrar-se no primeiro tempo, já que revelou sempre muitas dificuldades para segurar o irreverente ataque romeno, que, ainda assim, não criou verdadeiras situações de perigo.

Os portistas eram tímidos e pouco assertivos no ataque, sem capacidade para desequilibrar, pelo que o 'nulo' ao intervalo traduzia na perfeição o que tinha acontecido.

A atitude dos portugueses mudou substancialmente na etapa complementar, com a equipa a revelar maior intensidade e a pressionar mais à frente.

Os benefícios dessa transformação chegaram aos 54 minutos, com um lançamento longo para a direta, rumo ao marroquino Ayoub Abou -- Kilyen falhou a interseção, de cabeça -, que, com pouco ângulo, aproveitou a saída hesitante do guarda-redes e colocou-lhe a bola entre as pernas.

Aos 69 minutos, o FC Porto sentenciou, praticamente, o desafio, quando Rui Pedro combinou com Moreto Cassamã, que picou a bola para a sua cabeça, com o avançado a fazer um 'chapéu' ao guarda-redes, que saiu fora de tempo.

O Viitorul esboçou, então, uma reação mais forte, mas, nessa fase, o guarda-redes Diogo Costa brilhou, com um conjunto de defesas que impediram os romenos de reentrar na discussão do apuramento.

Na entrada para os descontos, Madi Queta (90+1 minutos), à entrada da área, rematou para o terceiro dos portistas, selando um triunfo expressivo, mas que não traduz as dificuldades sentidas pelos portistas.