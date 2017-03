Pub

Mexicano diz que não há favoritos para jogo na Luz, dia 1 de abril

O médio mexicano Herrera rumou esta terça-feira ao seu país para começar a preparar a dupla jornada de apuramento para o Campeonato do Mundo com a Costa Rica e Trinidad e Tobago. Contudo, o jogo com o Benfica, marcado para dia 1 de abril, no estádio da Luz, está na mente do jogador do FC Porto, que diz ser praticamente determinante para a questão do título.

"Acho que vai definir parte do campeonato e todos nós sabemos que estes jogos são sempre assim, ainda para mais na situação em que nos encontramos. Tanto FC Porto e Benfica têm muito a ganhar com este jogo", começou por dizer o futebolista, considerando que na mente dos jogadores portistas só está a conquista dos três pontos.

"Vamos, obviamente, com o pensamento na vitória, a fim de ficarmos mais perto do nosso objetivo. São duas grandes equipas, sem dúvida, e não há um favorito nesta altura. As duas vão chegar num bom momento, mas espero, logicamente, que sejamos os vencedores", disse.