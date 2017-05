Claque demarca-se de pinturas a casa de Pinto da Costa

Pub

No último domingo o Colectivo foi impedido de utilizar algunas faixas no encontro com o Paços de Ferreira. Tal originou um desencontro de ideias com a SAD azul e branca

A claque Colectivo 95 veio a público, através da sua página do facebook, garantir que nada teve a ver com os incidentes que visaram nos últimos dias alguns dirigentes do clube e da SAD, isto apesar de ter acusado a administração de défice de liberdade de expressão por ter impedido a claque de mostrar algumas faixas no jogo com o Paços de Ferreira, o que motivou o Colectivo, em pleno jogo, a deixar as bancadas do Dragão.



A casa de Pinto da Costa foi vandalizada com escritos, um deles a pedir a demissão do presidente portista, e nem as paredes do Porto Canal foram poupadas à arte do grafite.

Eis o comunicado na íntegra do comunicado do Colectivo:

Nas últimas horas, foi gerado um autêntico circo mediático que nunca pretendemos. A nossa posição foi apenas motivada pela negação da nossa liberdade de expressão num conjunto de frases que não ofendiam, nem a equipa, nem ninguém!

Demarcamo-nos de toda e qualquer pintura bem como actos de vandalismo. Nunca foi, nem nunca será o nosso modo de estar na vida e repudiamos veemente esses actos.

Não aceitamos entrar em guerras de claques e polémicas criadas pela CMTV, nem em jogos de Blogs sem rosto e muito menos liderar algo que não existe.

Damos por encerrado este assunto salientando que a única coisa que nos move é o Futebol Clube do Porto.

Colectivo Ultras 95