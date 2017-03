Casillas elogiado mas ainda de fora dos eleitos de Lopetegui

Pub

Guarda-redes voltou a não ser escolhido pelo selecionador espanhol

Iker Casillas não faz parte dos convocados de Julen Lopetegui para os confrontos da seleção espanhola com Israel, jogo de apuramento para o Mundial 2018, e França, este particular, mas ainda assim recebeu esta sexta-feira muitos elogios do selecionador pela sua temporada ao serviço do FC Porto.

"Está a ter uma boa época. Tem rendido a bom nível e a sua temporada tem sido muito boa", referiu Julen Lopetegui.

Eis os convocados:

Guarda-redes: De Gea, Reina, Sergio Rico.

Defesas: Jordi Alba, Azpilicuata, Monreal, Nacho, Piqué, Javi Martínez, Sergio Ramos, Carvajal.

Médios: Ander Herrera, Busquets, Illarramendi, Iniesta, Isco, Thiago, Koke, Silva.

Avançados: Pedro, Morata, Diego Costa, Deulofeu, Iago Aspas, Vitolo.