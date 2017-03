Casillas e a renovação: "Está claro que quero continuar"

Pub

O guarda-redes do FC Porto falou sobre a continuidade no Dragão...

Casillas aceita a decisão do árbitro ao marcar grande penalidade no lance de Maxi, que decidiu o jogo. "O árbitro tem que tomar decisões a cada momento, mas jogar com menos um condiciona muito a equipa. Com um jogador a menos e com o resultado em 1-0, as coisas ficam muito difíceis", confessou o guarda-redes do FC Porto, que sofreu um golo de penálti, em Turim.

Depois o espanhol comentou a eliminação das equipas portuguesas nos oitavos da Champions: "Quando uma equipa portuguesa não passa, deixa um amargo na boca. Esperemos que no próximo anos enfrentemos estas competições da melhor maneira."

E quando questionado sobre a renovação de contrato com o FC Porto, respondeu: "Agora temos de nos focar nas competições domésticas. Há tempo para falar com o clube. Gosto muito de estar aqui e está claro que quero continuar aqui..."

Iker Casillas, bateu, frente à Juventus, o recorde de presenças em jogos das competições europeias de futebol, com 175, ultrapassando o italiano Paolo Maldini.