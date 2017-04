Pub

O internacional argelino expulso em Braga foi esta terça-feira castigado com dois jogos pelo Conselho de disciplina e uma multa de 765 euros

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou Yacine Brahimi com dois jogos de suspensão, na sequência da expulsão com vermelho direto durante o jogo com o Sp.Braga, no último fim de semana.

O CD considerou que Brahimi fez "gestos ameaçadores e reveladores de indignidade", quando já estava ano banco de suplentes, e quando o jogo foi interrompido, "dirigiu-se ao quarto árbitro a gritar palavras de forma brusca e agressiva tendo encostado a sua face à face daquele"."As palavras foram impercetíveis", pode se ler no mapa de castigos.

O jogador do FC Porto foi ainda multado em 765 euros e irá falhar os jogos com o Feirense e Chaves.

Além do jogador do FC Porto, foi também suspenso por 30 dias o dirigente portista Luís Gonçalves devido a injurias ao quarto árbitro.