Brahimi é opção de Conceição num jogo para cozinhar na Bimby

Pub

O treinador portista não acredita em pressão por jogar depois dos rivais e até brinca com a situação. Desconfia de Manuel Machado, o técnico do Moreirense, que acredita em magia

O argelino Yacine Brahimi recuperou dos problemas físicos que o afetaram nesta semana e é opção do treinador Sérgio Conceição para o jogo desta tarde (18.00, Sport TV1) no Estádio do Dragão. "Obviamente que contamos com ele. Temos preparadores físicos que sabem o que temos de fazer numa ou noutra situação. É isso que tem sido feito. Não tem havido grandes problemas. Tudo o que se faz aqui é com critério. O Brahimi não está lesionado", assumiu, acrescentando que a única baixa é o avançado Francisco Soares.

O técnico portista mostrou ontem uma grande dose de boa disposição, reflexo da forma como a equipa se tem exibido e dos resultados que tem alcançado. E foi com bom humor que respondeu quando questionado sobre se os seus jogadores vão acusar a pressão por jogarem depois dos rivais. "Alertaram--me que já não há panelas de pressão, agora é tudo na Bimby", atirou sorridente, deixando a certeza de que o importante é que "o FC Porto faça o seu jogo e ganhe", um pensamento que garante ser comum aos rivais: "Ninguém fica favorecido por jogar antes ou depois. Temos de jogar com todos."

Sérgio Conceição está convencido de que esta partida com o Moreirense, apesar de ser no Dragão, será muito similar à da semana passada em Tondela (vitória por 1-0), pois considera serem "equipas difíceis de defrontar". "Espero uma equipa a tentar ser forte na organização defensiva e a espreitar ataques rápidos", vaticinou, avisando que Manuel Machado, treinador do Moreirense, "tem muita experiência e sabe surpreender" e, como tal, deixou a certeza de que os seus jogadores "precisam de estar desconfiados e em alerta em todos os momentos".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Manuel Machado afirmou na antevisão ao jogo que o FC Porto "é uma equipa com mais pelo na venta" do que na época passada. Sérgio Conceição voltou a sorrir e usou da diplomacia para elogiar o seu homólogo do Moreirense: "Gosto de ouvir o professor. Ouço-o sempre com grande atenção e tenho grande respeito por ele como treinador e como pessoa. Tem sempre um discurso que prende as pessoas. Disse que o FC Porto tinha pelo na venta, não é? Tem que ver com essa verticalidade que tentamos meter no jogo. Analisou com certeza a nossa equipa e fico sempre desconfiado com os elogios do adversário, mas vamos dar uma boa resposta."

O treinador portista fez questão de destacar o facto de o Estádio do Dragão ir registar lotação esgotada, uma situação que pretende "prolongar o máximo de tempo possível, de preferência até final da época", acrescentando que aumenta a responsabilidade da equipa para os seus jogos: "Temos de dar o que os adeptos esperam de nós: uma equipa com ambição, capacidade de sacrifício, que dispute cada lance como se fosse decisivo para sermos campeões."

O árbitro e a magia de Machado

Um tema a que Sérgio Conceição quis fugir foi o das arbitragens e do videoárbitro. "Querem que fale de um ou dois penáltis a nosso favor que não foram assinalados? Não vamos entrar por aí. Vamos deixar os árbitros em paz. E eu sei que sou um treinador incómodo no banco, que protesto, que falo muito", resumiu, garantido ter do árbitro Manuel Oliveira "a imagem de uma pessoa justa".

Por sua vez, Manuel Machado garantiu que "o Moreirense não tem razão para se encolher" no Dragão, apesar de considerar que o FC Porto é uma equipa "mais agressiva, mais vertical, mais incisiva na sua ação". Contudo, acredita que, "apesar das diferenças" entre as equipas, "o futebol tem essa magia de fazer que o impossível aconteça".