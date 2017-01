Brahimi já saiu e há mais quatro baixas no Dragão

Pub

Argelino vai jogar a CAN pela Argélia. Kelvin, Layún, Otávio e André Silva em dúvida para Paços de Ferreira

O FC Porto iniciou hoje a preparação do jogo com o Paços de Ferreira, da 16.ª jornada da I Liga de futebol, sem Brahimi, que se juntou à seleção argelina, nem os lesionados Layún, Otávio, André Silva e Kelvin.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', o defesa Layún fez tratamento e trabalho de ginásio, o médio Otávio tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado e os avançados André Silva treino integrado condicionado e Kelvin treino condicionado e trabalho de ginásio.

Na sessão de treino desta manhã, escassas horas após a eliminação da Taça da Liga, com a derrota por 1-0 em casa do Moreirense, o treinador Nuno Espírito Santo não contou com o avançado Brahimi, que se juntou à seleção argelina que vai disputar a edição de 2017 da Taça das Nações Africanas (CAN).

Ausente do treino do plantel principal dos 'dragões' esteve também o defesa Chidozie, que treinou às ordens de António Folha com o plantel do FC Porto B. Em sentido inverso, o avançado Rui Pedro trabalhou com a equipa principal.

O plantel portista volta a treinar pelas 10:30 de quinta-feira, no Olival, em Vila Nova de Gaia, com uma sessão que terá os primeiros 15 minutos abertos aos órgãos de comunicação social.

O FC Porto, segundo classificado a quatro pontos do líder Benfica, desloca-se pelas 20:30 de sábado a casa do Paços de Ferreira (13.º), em jogo a dirigir pelo árbitro Artur Soares Dias, da AF Porto.