Brahimi condicionado a dois dias da receção ao Moreirense

O extremo argelino fez esta sexta-feira treino condicionado nos dragões, a dois dias da receção ao Moreirense, da terceira jornada da I Liga portuguesa

Depois de ter feito gestão de esforço na quinta-feira, o argelino realizou, de acordo com nota no site do FC Porto, treino condicionado, tal como o lateral esquerdo português Rafa.

O avançado Soares continuou a fazer tratamento e trabalho de ginásio.

O plantel do FC Porto volta a treinar no sábado, às 10:00, no centro de treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia, numa sessão à porta fechada, com o treinador Sérgio Conceição a falar à comunicação social às 12:30.