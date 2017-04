"Braga foi sempre dos campos onde senti mais dificuldades"

Pub

Dragões visitam hoje o Sporting de Braga, que na temporada 2001-02 golearam por 4-0. Benni McCarthy marcou três golos, recorda no DN esse jogo e fala também da atualidade,

Só dois jogadores na história do FC Porto conseguiram fazer um hat trick ao Sp. Braga no Minho em jogos do campeonato: Fernando Gomes e Benni McCarthy. O sul-africano que brilhou no Dragão entre 2001 e 2006 foi o último a consegui-lo, numa das maiores goleadas (4-0) dos dragões aos bracarenses, na temporada 2001-02. Na véspera de mais um jogo entre os dois clubes (sábado, 20.30, Sport TV1), e numa altura em que a luta pelo título não permite deslizes, Benni McCarthy recordou esse jogo ao DN e falou também da atualidade.

" Já não me lembrava muito bem desse jogo, mas lembro-me dos golos. Não era fácil jogar em Braga, as coisas só corriam bem fruto do nosso trabalho. Não era como contra Benfica ou contra o Sporting, mas era sempre um adversário muito complicado e que jogava com muita garra. Foi sempre dos campos onde senti mais dificuldades para ganhar. Nos clássicos com o Benfica e com o Sporting havia sempre muita pressão e por vezes as coisas corriam mal, mas contra equipas como o Sp. Braga não existia grande pressão e, como geralmente tinham boas equipas, tornava-se complicado", salientou o sul-africano, contando depois alguns segredos do que era o FC Porto de Mourinho, que goleou por 4-0 em Braga em 2002, quando o ex-avançado fez o hat trick.

"Para Mourinho, jogar contra Benfica, Braga ou Leiria era a mesma coisa. Se não déssemos o mesmo contra o Leiria ou Braga, em comparação com o Benfica ou com o Sporting, mesmo que nesse jogo estivéssemos muito bem, no seguinte não jogávamos. Tínhamos também uma grande equipa e isso ajudava, mas a liderança de Mourinho era inexplicável", salientou o avançado, que vê algumas semelhanças em Nuno Espírito Santo, com quem chegou a partilhar balneário no FC Porto.

Elogios a Nuno e a Pinto da Costa

"Já como jogador era um líder, daqueles que puxava sempre por nós e que não nos deixava ir abaixo. Se o FC Porto está agora a lutar pelo título também é muito por obra dele, tal como quando Mourinho esteve no clube. O FC Porto começou mal a época, mas o Nuno conseguiu dar a volta. Tenho a certeza de que o seu discurso cativa os jogadores e fico a torcer para que sejam campeões. O Nuno merece, pois nunca escondeu o seu amor pelo clube", disse McCarthy, acreditando num deslize do Benfica até ao final da temporada.

"Estão na frente, mas o FC Porto não pode deixar de acreditar. Esse era o espírito quando eu estava no Dragão, foi isso que sempre me cativou no clube. Nunca desistíamos, os treinadores não nos deixavam, os mais velhos também não, era um clube de vencedores e ainda o é. Tenho a certeza de que vão acabar por conquistar o título, acredito muito nisso. O Benfica ainda joga com o Sporting? Então é mais um fator de motivação, não podem desistir", salientou o agora comentador televisivo, que não esquece o FC Porto e Portugal.

"Sei que o meu vídeo a festejar o campeonato da Europa de Portugal foi muito visto aí, mas foi tudo natural, fiquei mesmo muito satisfeito. Portugal é uma casa para mim, sobretudo o Porto. Tenho um carinho muito grande por todos, sempre fui muito bem tratado", referiu, deixando elogios ao presidente Pinto da Costa. "É dos mais apaixonados pelo futebol, tem um amor pelo clube inacreditável. Foi das melhores pessoas que conheci no futebol e já passei por vários sítios. Quero desejar-lhe tudo de bom e que possa juntar mais um título de campeão", assinalou.