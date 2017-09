Besiktas pede a adeptos para não se deslocarem ao Dragão

Pub

Conselho de Administração do clube turco tem receio de que possam surgir incidentes que levem a um castigo da UEFA

O Besiktas não quer ver os seus adeptos no Dragão, esta quarta-feira na jornada inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipa de Ricardo Quaresma corre, assim, o risco de ficar sem apoio mas, se tal acontecer, não haverá a possibilidade de a UEFA castigar o Besiktas por algum incidente que possa surgir, precisamente o receio de quem está à frente do clube de Istambul.



"De acordo com a decisão tomada pelo nosso Conselho de Administração, os nossos adeptos não participarão do jogo FC Porto-Besiktas. Por isso, estamos a pedir-vos para não irem ao Estádio do Dragão, a fim de evitar o risco de sermos castigados", referiu o conselho de administração do clube de Istambul.