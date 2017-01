Pub

Comparação feita em entrevista à imprensa espanhola

O guarda-redes Iker Casillas deu esta segunda-feira uma entrevista à rádio Onda Cero onde foi convidado a fazer uma comparação entre o FC Porto e o Benfica. O internacional espanhol acabou por ligar os dois grandes portugueses aos dois principais clubes do país vizinho.

"Numa tradução um pouco má, o Benfica seria o Real Madrid e o FC Porto seria mais o Barcelona", revelou o guarda-redes, salientando que pretende continuar de dragão ao peito: "Quero ficar mais um ano, pois sonho ser campeão pelo FC Porto".

O jogador falou ainda sobre os assobios que Cristiano Ronaldo tem sido sujeito no Real Madrid, defendendo o internacional português. "No Santiago Bernabéu assobiam todos os jogadores. O Cristiano é um jogador a quem exigem muito, é juntamente com Messi o melhor jogador do mundo. Tudo isto faz parte dessa responsabilidade. Como madridista não entendo que isso aconteça", revelou.