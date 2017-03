Pub

Incidente aconteceu perto de Vila Franca

Um incidente marcou a viagem da comitiva do FC Porto rumo a Lisboa, onde a equipa vai ficar concentrada até perto da hora do jogo. De acordo com a Sport TV, que acompanhou o percurso, o autocarro da equipa foi atingido com tinta vermelha perto de Vila Franca. À chegada ao hotel Altis, em Lisboa, não houve qualquer incidente.