Pub

Portistas podem terminar a época sem derrotas em casa, feito que não alcançam há quatro anos. Paços de Ferreira, que nunca venceu no Dragão, é último obstáculo (hoje, 18.00)

Não acontecia desde as (já distantes) épocas do tricampeonato iniciado por André Villas-Boas e concluído por Vítor Pereira: o Estádio do Dragão voltou a ser uma fortaleza para o FC Porto. Hoje, o emblema azul e branco pode terminar a temporada sem derrotas em casa, pela primeira vez desde 2013: o último obstáculo é Paços de Ferreira (18.00, Sport TV1), que nunca lá conseguiu vencer.

Conservar a invencibilidade em casa é ponto de honra para a equipa portista, num momento em que o título já está fora do alcance. Afinal, nas últimas épocas (uma derrota em 2013/14, outra em 2014/15, três em 2015/16), o Dragão esteve longe de ser uma fortaleza. E o FC Porto só conseguiu acabar invicto, no seu reduto, em cinco das 13 temporadas desde que o estádio foi erguido, em 2003/04: a de estreia (registo 100% vitorioso, com assinatura de José Mourinho), 2009/10 (Jesualdo Ferreira), 2010/11 (André Villas-Boas), 2011/12 e 2012/13 (ambas sob comando de Vítor Pereira) - no culminar do tricampeonato, que teve como epílogo o "momento Kelvin" (o golo que deu a volta e permitiu a ultrapassagem ao Benfica, ao minuto 90+2" da penúltima jornada). Alargando a conta ao antigo Estádio das Antas, os portistas acabaram o campeonato invictos em casa 11 vezes nos últimos 25 anos - e, dessas, só em 1993/94, 1999/00, 2000/01 e 2009/10 não foram campeões.

"Espero que, no final, a equipa e os seus adeptos possam estar juntos. Foi assim durante todo o ano, em que tivemos momentos de tristeza, alegria e injustiça, mas nunca perdemos o nosso rumo. Mesmo sabendo que a vitória pode não chegar [para ser campeão], queremos dá-la aos nossos adeptos", disse o treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santo, na antevisão da partida - na sexta-feira, bem antes de o Benfica fechar as contas da I Liga.

A invencibilidade caseira não foi suficiente para o FC Porto se sagrar campeão - em parte, por causa dos empates com Benfica (1-1), Vitória de Setúbal (1-1) e Feirense (0-0) - mas é mesmo digna de registo. Afinal, os dragões não perdem no seu terreno, para competições nacionais, desde 30 de abril de 2016 (1-3 com o Sporting). E só o Benfica chega ao final da I Liga também invicto em casa, com um somatório de 14 vitórias e três empates, que os portistas igualarão, em caso de triunfo.

Assim, só os castores de Paços de Ferreira podem derrubar a fortaleza azul e branca. E seria algo inédito. A equipa da "capital do móvel" nunca venceu em 18 visitas ao campo do FC Porto: empatou três (a última em maio de 2011, 3-3, com um hat trick de Pizzi) e perdeu as restantes 15. Em 2015/16, o resultado foi 2-1, com golos de Bruno Moreira (8"), Corona (29") e Layún (64", de penálti).

No entanto, desta vez, os castores chegam tranquilos ao Dragão: estão em 12.º lugar, têm garantida a manutenção e já não podem aspirar aos lugares europeus (nem ir além do 9.º lugar). "Temos 35 pontos e este é o momento ideal para conseguirmos 38. Acreditamos que o sucesso vai depender mais de nós. É inédito vencer no Porto. E essa é a nossa ambição", apontou o treinador do Paços de Ferreira, Vasco Seabra, ontem, na antevisão da partida. "FC Porto vai jogar para ganhar e nós vamos procurar anular as características deles - o que eles são capazes de fazer - e tentar impor as nossas", prometeu o técnico, citado pela Agência Lusa.

O jogo, da 33.ª jornada da I Liga, pode marcar o regresso de Maxi Pereira (esteve suspenso, por causa do cartão vermelho visto em Chaves) e de Danilo (recuperado de lesão) à equipa titular do FC Porto. No Paços de Ferreira, Pedrinho (que falhou os últimos encontros devido a problemas físicos) e Tony Taylor são as novidades da lista de convocados.