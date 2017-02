Antigos guarda-redes rendidos à defesa "do outro mundo" de Iker Casillas

Pub

João Fonseca, Jorge Amaral e António Fidalgo elogiam velocidade de reação, concentração e agilidade do espanhol de 35 anos no "voo" que segurou a vitória no clássico, ao parar o cabeceamento de Coates nos instantes finais

Uma defesa fantástica de Iker Casillas ao minuto 90+3" permitiu ao FC Porto vencer o Sporting por 2-1 no clássico de sábado. Um momento de inspiração que correu mundo, com especial eco em Espanha, naturalmente, onde o jornal AS destacou uma espécie de renascimento do número 1 portista. "Incrível: defesa made in El Santo ao minuto 93", titulava a edição online daquele diário desportivo. A Marca fez questão de dizer que "voltou o melhor Casillas", destacando a "defesa espetacular" nos instantes finais.

De facto, Casillas garantiu dois pontos ao FC Porto ao parar o cabeceamento de Coates que ia com selo de golo, recebendo mesmo um abraço de felicitações do treinador adversário, Jorge Jesus, no final. "Disse-lhe que foi ele que ganhou o jogo", revelou depois o técnico leonino aos jornalistas.

"Foi praticamente um golo... [Casillas] parou um penálti em movimento", destaca ao DN João Fonseca, guarda-redes dos dragões no final da década de 1970 e princípio de 80, explicando que "a frieza, os reflexos e a elasticidade" do espanhol seguraram os três pontos.

Jorge Amaral, outro antigo guarda-redes que defendeu as redes portistas na década de 1980, lembra que se tratou de "uma defesa característica de Casillas", pois "ele é muito forte dentro dos postes", em que sobressaem duas características em que o internacional espanhol se destaca: "É muito rápido e tem reflexos muito fortes, que lhe permitem fazer este tipo de defesas fantásticas." Aliás, Amaral considera mesmo que a forma como parou o cabeceamento de Coates "é de grande dificuldade porque é quase ao nível da relva", pois "se fosse a meia altura tornava-se mais fácil". Nesse sentido, compara-a à célebre intervenção do guarda-redes inglês Gordon Banks, no Mundial de 1970, a parar um cabeceamento de Pelé com aquela que ficou conhecida como a defesa do século. "Foi muito idêntica a essa do Banks, embora sem o mesmo grau de dificuldade", assume. "Mas ambas do outro mundo."

António Fidalgo, que também na década de 1980 defendeu a baliza do Sporting, admite que se tratou de "uma defesa de dificuldade elevada", mas afasta comparações, preferindo destacar a "elevada concentração" de Casillas, que "aliada à agilidade e à velocidade de reação permitiu que tivesse defendido aquela bola de Coates". Apesar de tudo, Fidalgo lembra que "há defesas mais difíceis", embora esta tenha "ganho importância pelo momento em que ocorreu, tornando-se decisiva para o triunfo do FC Porto".

Na melhor fase em Portugal

João Fonseca não sabe se esta foi a melhor defesa de Casillas de dragão ao peito... "já o vi fazer coisas muito boas, mas esta, por estar mais fresca, é agora a melhor". Jorge Amaral não tem dúvidas em dizer que "foi a melhor defesa que fez desde que está em Portugal", lembrando que na época passada o espanhol "passou um pouco despercebido", considerando que "neste ano, apesar de um ou outro erro, está a ir buscar ao fundo do seu baú a qualidade que o tornou um guarda-redes de top".

Fidalgo também acha que Casillas está melhor agora do que quando chegou. "Está mais ágil, mais confiante e tem uma defesa sólida à sua frente, o que é também muito importante." Contudo, não acredita que aos 35 anos volte aos seus melhores tempos. "Com a idade diminui a agilidade e a velocidade de reação, algo que compensa com a experiência, a colocação na baliza e a antecipação das jogadas", sublinha. Amaral admite que pode ser bastante importante ao FC Porto, mas lembra que se trata de um guarda-redes que "nunca foi completo", pois "sempre teve algumas lacunas a sair da baliza".

Entretanto, Casillas utilizou o Facebook para destacar a importância da vitória frente ao Sporting para que o FC Porto se "dedique à luta que quer manter com o Benfica". "Temos de ganhar jogo a jogo e saborear a competição. São mais três pontos na nossa luta pelo título", frisou o guarda-redes portista.