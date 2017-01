André Silva sem limitações e apto para deslocação a Paços de Ferreira

Pub

Layún, Otávio e Kelvin falham a 16.ª jornada da I Liga

O FC Porto ultimou hoje a preparação do jogo com o Paços de Ferreira, para a 16.ª jornada da I Liga de futebol, já com o avançado André Silva totalmente recuperado e ainda sem Layún, Otávio e Kelvin.

De acordo com a nota informativa publicada no sítio dos 'dragões', e ao contrário de André Silva, que já foi considerado apto, os três jogadores continuam a constar do boletim clinico.

Layún fez tratamento e trabalho de ginásio, Otávio para além de tratamento e trabalho de ginásio também realizou treino condicionado e Kelvin prosseguiu a recuperação com treino condicionado e trabalho de ginásio.

Sem Brahimi, que já se encontra ao serviço da seleção argelina que vai disputar a Taça das Nações Africanas (CAN), nem Chidozie, que treinou com o FC Porto B, o treinador Nuno Espirito Santo chamou Rui Pedro aos trabalhos da equipa principal.

O FC Porto, segundo classificado a quatro pontos do líder Benfica, desloca-se pelas 20:30 de sábado a casa do Paços de Ferreira (13.º), em jogo a dirigir pelo árbitro Artur Soares Dias, da AF Porto.