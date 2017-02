Pub

Golo de Soares, aos 7 minutos, decidiu um dérbi recheado de incidências e polémica. Nuno Espírito Santo e Maxi foram expulsos

O FC Porto venceu o Boavista por 1-0, golo de Soares, aos sete minutos, e continua a um ponto do Benfica e da liderança da I Liga, cumprida a 23.ª jornada.

No dérbi do Bessa, Soares, que marcou o quinto golo em quatro jornadas pelo FC Porto, após cruzamento de Corona e jogada de Óliver Torres, revelou-se decisivo, num jogo recheado de polémica e decisões difíceis para o árbitro Fábio Veríssimo.

No final da primeira parte, Nuno Espírito Santo foi expulso, depois de Jesús Corona ter empurrado Talocha e desencadeado uma grande confusão entre as duas equipas - antes, o defesa do Boavista escapou à expulsão, após uma entrada duríssima que lesionou o mexicano.

À entrada para os últimos 10 minutos, as duas equipas ficaram reduzidas a dez jogadores: Henrique saiu lesionado e Maxi Pereira foi expulso por acumulação de cartões amarelos, falhando, assim, a receção ao Nacional da Madeira na próxima jornada.

