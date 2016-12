André Silva foi baixa no treino por lesão

Pub

Jovem avançado está com uma mialgia e deve falhar primeiro jogo de 2017, frente ao Moreirense

O FC Porto iniciou hoje a preparação do jogo com o Moreirense, da terceira e última jornada do grupo B da Taça da Liga de futebol, sem André Silva, que se juntou aos ausentes de longa duração Layún, Otávio.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', o treinador Nuno Espírito Santo não contou com André Silva, que apresentou queixas de uma mialgia de esforço na coxa esquerda, nem Layún e Otávio, que prosseguiram o tratamento às lesões.

O jovem avançado português, que não jogou frente ao Feirense, quinta-feira, para a Taça da Liga, deve falhar também o primeiro jogo de 2017, frente ao Moreirense, dia 3, para a mesma competição. Os dragões, no entanto, não adiantaram previsões quanto ao tempo de paragem de André Silva.

Para suprir estas ausências, tal como tem vindo a fazer nos últimos treinos, no Olival, em Vila Nova de Gaia, o treinador Nuno Espírito Santo chamou os "bês" Fernando, Inácio, Graça e Rui Pedro.

O FC Porto defronta o Moreirense pelas 21:15 horas de terça-feira, para a terceira e última jornada do grupo B da Taça da Liga, e está obrigado a vencer por um resultado superior ao que o Belenenses possa vir a fazer frente ao Feirense.

O plantel dos 'dragões' regressa ao trabalho pelas 10:30 de sábado, novamente no Olival, com uma sessão que terá os primeiros 15 minutos abertos aos órgãos de comunicação social.

O Moreirense lidera o grupo B da Taça da Liga, com quatro pontos, seguido de Belenenses (2.º) e do FC Porto (3.º), ambos com dois, e do Feirense (4.º), com um. O primeiro classificado apura-se para as meias-finais.