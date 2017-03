André Silva apontado ao Arsenal e de volta ao onze

Pub

Avançado é um dos nomes pretendidos para o lugar de Alexis Sánchez. Hoje volta a ser opção no jogo com o Nacional

André Silva foi ontem apontado ao Arsenal por vários meios de comunicação ingleses. O clube londrino, treinado por Arsène Wenger (deve estar de saída no final da época), está já a precaver uma eventual saída de Alexis Sánchez no verão e tem uma shortlist de três nomes: além do jovem avançado portista, os outros alvos são Marco Reus, do Borussia Dortmund, e Alexandre Lacazette, do Lyon, segundo melhor marcador do campeonato francês (22 golos).

O chileno Alexis Sánchez, segundo foi veiculado em Inglaterra, pretende deixar o Arsenal no final desta época, tendo como preferência o campeonato espanhol, em que se fala do interesse do Atlético de Madrid na sua aquisição. E por isso os responsáveis dos gunners já se colocaram em campo à procura de alternativas. André Silva, que esta temporada leva 18 golos marcados nos 33 jogos que participou em todas as competições, tem contrato válido com os dragões até 2021 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Numa recente assembleia geral do FC Porto, realizada em novembro, Pinto da Costa confessou aos presentes que o jovem avançado tinha sido alvo de duas propostas, uma antes de renovar (quando a sua cláusula era ainda de 25 milhões) e outra posterior ao novo contrato assinado.

O FC Porto recebe hoje o Nacional (18.15, Sport TV1), num jogo que deverá assinalar precisamente o regresso de André Silva à titularidade. No último jogo, no Bessa, frente ao Boavista, o treinador Nuno Espírito Santo apostou num 4X3X3, abdicando da habitual dupla de avançados, mantendo apenas o reforço Soares auxiliado por Brahimi e Corona. O mexicano, contudo, está lesionado e impossibilitado de dar o seu contributo à equipa, logo André Silva vai regressar para formar o ataque com Tiquinho Soares. Além de Corona, o compatriota Herrera também é baixa por lesão, assim como Maxi Pereira, que vai cumprir um jogo de castigo frente ao Nacional.

Nuno Espírito Santo, porém, não confirmou se André Silva vai voltar à titularidade e quem serão as outras novidades na equipa: "Jogam onze, podem entrar três, são decisões que a equipa técnica toma a cada jogo. Não invalida que possamos ter outros jogadores em campo, porque todos estão a treinar bem. Avaliamos sempre o momento do jogador, as características do adversário e o que procuramos para cada jogo."

Da parte do Nacional (os madeirenses só venceram uma vez no Dragão, em janeiro de 2011 na Taça da Liga, por 2-1), o objetivo passa por tentar garantir um ponto. "Vamos procurar trazer três pontos ou, pelo menos, um e temos também de tentar fazer um bom jogo, dignificar a camisola e mostrar que não estamos mortos e que vamos lutar até final", atirou o treinador Jokanovic, admitindo que preferia defrontar outro adversário neste momento, pois o FC Porto está "na melhor fase da época" e tem demonstrado ser um "verdadeiro candidato ao título".