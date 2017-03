André Silva ao lado de Soares no ataque dos dragões

Pub

Nuno Espírito Santo volta ao sistema com dois avançados diante do Nacional da Madeira

André Silva não saiu do banco no último jogo do FC Porto para o campeonato, diante do Boavista, mas este sábado volta a fazer parte dos eleitos de Nuno Espírito Santo, fazendo parceira com Soares na frente de ataque dos azuis e brancos.

O internacional português é assim a principal novidade para o confronto com os boavisteiros, com o técnico a voltar a apostar também em Óliver no meio-campo.

Eis os onzes:

FC Porto: Casillas, Layún, Felipe, Marcano e Alex Telles; Danilo, Óliver e André André; Brahimi, Soares e André Silva.

Nacional da Madeira: Adriano; Nuno Campos, César, Tobias Figueiredo e Sequeira; Washington, Filipe Gonçalves e Willian; Zequinha, Aristeguieta e Zizo.