Acionada opção de compra sobre Óliver por 20 milhões

Dragões comunicaram à CMVM aquisição definitiva do médio espanhol

O FC Porto oficializou hoje a opção de compra do passe do futebolista espanhol Óliver Torres por um valor de 20 milhões de euros, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

"A Futebol Clube do Porto -- Futebol, SAD (...) vem informar o mercado que exerceu a opção de compra para a aquisição dos direitos desportivos do atleta Óliver, pelo montante de 20.000.000 Euro (vinte milhões de euros), ao Club Atlético de Madrid", lê-se no comunicado.

Os 'dragões' adiantam ainda que "o contrato de trabalho com o jogador, para as épocas seguintes, será efetivado após término do contrato de empréstimo em vigor".

O médio espanhol, de 22 anos, regressou esta temporada ao FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, tal como havia acontecido em 2014/15.

Esta temporada, Óliver tem sido um dos jogadores mais utilizados pelo treinador Nuno Espírito Santo, que lançou em 27 encontros o espanhol, que já marcou dois golos.