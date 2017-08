Aboubakar e Danilo seguros mas avançado não chegou

Pub

Defeso mais poupado dos últimos anos não trouxe novidades no fecho do mercado. Conceição sem reforço no ataque

Foi um defeso atípico no Dragão (apenas um milhão de euros gastos) e o mercado fechou sem novidades de última hora. Sérgio Conceição tinha dito há uns dias que esperava que ninguém saísse e mostrou-se recetivo a receber reforços. O primeiro desejo cumpriu-se, o segundo não.

Apesar da cobiça a jogadores como Aboubakar, Ricardo Pereira, Marega (curiosamente regressados nesta época de empréstimos), Marcano e sobretudo a Danilo, a verdade é que a SAD portista resistiu e não vendeu nenhum destes futebolistas.

Obrigados a seguir um plano de grande rigor na sequência do incumprimento das regras do fair-play financeiro por parte da UEFA, os dirigentes do FC Porto venderam um único titular indiscutível - André Silva ao AC Milan por 38 milhões de euros - e fizeram ainda um encaixe significativo com Rúben Neves (17,9 milhões ao Wolverhampton de Nuno Espírito). De resto, a SAD limitou-se a negociar jogadores excedentários, atingindo quase 70 milhões em vendas de jogadores.

Os grandes reforços do FC Porto para esta nova época acabaram por ser jogadores que regressaram ao Dragão após empréstimos. Aboubakar pegou de estaca no ataque e é o melhor marcador da equipa, Marega tem sido titular face à lesão de Soares e Ricardo Pereira roubou o lugar na ala direita da defesa a Maxi Pereira.

Em termos de reforços que custaram dinheiro, há apenas a registar a entrada do guarda-redes Vaná, contratado ao Feirense por um milhão de euros. Esperava-se até ao fecho do mercado que o FC Porto contratasse um avançado e chegou a falar-se em Alibec (Steaua de Bucareste), mas o emblema romeno terá exigido um valor alto e o negócio não se concretizou. Mais recentemente também Mounir, extremo do Barcelona que esteve cedido ao Valência, foi apontado, mas o FC Porto não avançou.

De resto, apenas três novidades, com os dragões a ceder por empréstimo João Carlos Teixeira ao Sp. Braga, médio sem espaço no plantel, e ainda o jovem avançado Rui Pedro, que vai rodar um ano no Boavista. O guarda-redes mexicano Raúl Gudiño, que estava na equipa B, foi também cedido ao Apoel do Chipre. Já o avançado Alberto Bueno não encontrou colocação e foi inscrito.