A juventude portista tem uma Vecchia Signora para derrubar

Italianos têm no plantel quase o dobro de jogos na prova, mas Nuno Espírito Santo garante um FC Porto preparado

O FC Porto recebe a Juventus esta noite no Dragão com o objetivo de ultrapassar a campeã italiana neste fase da Liga dos Campeões. Essa foi a mensagem ontem transmitida pelo treinador Nuno Espírito Santo. A tarefa, no entanto, não se adivinha fácil para os azuis e brancos, que além de terempela frente a qualidade de jogadores como Buffon, Khedira ou Higuain terão também de vencer a muito maior experiência da Vecchia Signora.

Não é por acaso que a Juventus é considerada uma das favoritas à vitória nesta competição. Há dois anos chegou à final, onde foi batida pelo Barcelona, e os números dos seus jogadores falam por si em matéria de experiência. Comparando com os azuis e brancos, todo o plantel dos italianos já fez um total de 711 partidas (distribuídas por 21 jogadores) na liga milionária, quase o dobro da equipa de Nuno Espírito Santo, que tem apenas 392. E se retirarmos os centenários Iker Casillas e Gianluigi Buffon - as duas lendas das balizas mundiais que fazem o seu duelo particular esta noite no Dragão (ver frente-a-frente) - desta equação a diferença é ainda muito maior.

Cinco jogadores do FC Porto, por exemplo, estrearam-se esta temporada na Champions. André Silva foi um deles - e com bons números, dado que leva seis golos até ao momento - e hoje terá pela frente a experiência de Buffon, que leva já 101 partidas na competição.

"É verdade que vou ter o Buffon pela frente, mas tenho a sorte de marcar golos no treino a outra lenda, que é o Casillas. Espero conseguir marcar a uma lenda como é o Buffon, mas se não for eu a marcar, que seja a equipa", salientou o jovem avançado de apenas 21 anos.

Em termos de maturidade os transalpinos estão na frente. A média de idades da Juventus é de 28 anos (a maior da Champions, juntamente com o Bayern), contra os 25,2 do FC Porto. Nuno Espírito Santo admite a diferença de experiência entre as equipas, mas não é isso que o faz perder a ambição.

"O FC Porto sabe que tem um grandíssimo adversário pela frente, mais experiente, mas estamos extremamente motivados. Será um jogo entre duas das 16 melhores equipas da Europa e estamos preparados para competir. Sabemos que não devemos menosprezar o adversário, mas também não nos sentimos inferiores", salientou o treinador português, que até arriscou um onze da Juventus para esta noite.

"A Juventus tem grandes opções. Poderia fazer uma equipa e depois fazia outra com alternativas. Mas se disser que vão jogar Dybala, Mandzukic, Higuain, Cuadrado, Pjanic, Khedira, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Liechtsteiner, Buffon, acho que é esse o onze, referiu o treinador dos dragões.

Quem também não fugiu à questão do favoritismo foi o treinador da Juventus, Allegri. Elogiou o FC Porto, mas diz que a sua equipa tem a obrigação de passar.

"Não será fácil, pois eles são uma equipa que nunca desiste e será uma eliminatória que não devemos subestimar, pois, até agora, todos as equipas que terminaram no segundo lugar a fase de grupos conseguiram vencer. No entanto, temos a obrigação de trabalhar para passar e preparar depois a eventualidade de disputar os quartos de final", disse o italiano.