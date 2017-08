Portugal-Ilhas Faroé. Nélson Oliveira aumenta a goleada (5-1)

Pub

Portugal recebe as Ilhas Faroé, esta quinta-feira, em jogo da 7.ª jornada do Grupo B de qualificação europeia para o Mundial 2018. Com 85 minutos de jogo, o resultado é 4-1.

O central Bruno Alves é baixa de última hora para o jogo desta quinta-feira no Estádio do Bessa, entre Portugal e as Ilhas Faroé. A dupla de centrais será assim constituída por Pepe e José Fonte. A novidade no onze é William Carvalho.

Eis os os onzes oficiais:

PORTUGAL: Rui Patrício; Cédric, José Fonte, Pepe e Eliseu; William Carvalho; João Mário (Rucardi Quaresma, 59'), João Moutinho e Bernardo Silva; André Silva (Nélson Oliveira, 81') e Cristiano Ronaldo.

ILHAS FAROÉ: Gunnar Nielsen; Jonas Naes, Rogvi Baldvinsson, Atli Gregersen, Odmar Faero e Viljormur Davidsen; Gilli Sorensen, René Joensen (Lokin, 80'), Róaldur Jakobsen e Solvi Vatnhamar (Bartalsstovu, 66'); Joan Edmundsson (Johannesen, 73')

GOLOS: 1-0 Ronaldo (3'), 2-0 Ronaldo (29'), 2-1 Baldvinsson (38'), 3-1 William Carvalho (58'), 4-1 Ronaldo (65)