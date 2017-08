Sporting-Steaua: 0-0 ao intervalo

Pub

Leões recebem o vice-campeão romeno em jogo da 1.ª mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. Fábio Coentrão passou de não-convocado a titular. No final da primeira parte, mantém-se o nulo no marcador.

Afinal, Fábio Coentrão foi convocado e é titular no encontro do Sporting com o Steaua Bucareste (agora conhecido como FCSB), para a 1.ª mão do play-off de acesso a Liga dos Campeões. O lateral-esquerdo, que inicialmente não tinha sido incluído na convocatória dos leões - por uma questão "técnica", explicara o treinador do emblema verde-e-branco, Jorge Jesus - foi chamado para defrontar o campeão romeno.

Os leões procuraam uma vitória folgada, para encararem com maior tranquilidade a deslocação à Roménia, a 23 de agosto, para a 2.ª mão. Em causa está a presença na fase de grupos da Champions e um prémio de 12,7 milhões de euros (a que se juntam dois milhões de "brinde" pela vitória no play-off).

No Steaua Bucareste é títular o português Filipe Teixeira.

EQUIPAS:

SPORTING: Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão; Rodrigo Battaglia e Adrien Silva; Marcos Acuña, Daniel Podence e Gelson Martins; Bas Dost.

STEAUA: Florin; Gabriel Enache, Larie, Marko Momcilovic e Júnior Morais; Pintilii e Popescu; Filipe Teixeira, Florin Tañase e Golofca; Denis Alibec.