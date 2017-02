Golo anulado ao Rio Ave... depois dos 90' por fora de jogo

Pub

Leões perderam em Vila do Conde, com o Rio Ave, na primeira volta do campeonato (3-1). E esta noite (20.30) como será? Vingança leonina ou mais do mesmo?

O Sporting recebe esta noite o Rio Ave, em jogo referente à 22.ª jornada do campeonato nacional, sem Bryan Ruiz de início. O jogador da Costa Rica vai começar o jogo no banco, tal como Rúben Semedo, que dá lugar a Paulo Oliveira.

Com o primeiro lugar cada vez mais longe, a equipa de Jorge Jesus quer garantir o acesso direto à Liga dos Campeões. E para isso tem de amealhar pontos.

No jogo da primeira volta, os leões saíram de Vila do Conde com uma derrota, por 3-1, na quinta jornada, ainda sob o comando de Capucho. Agora sob as orientações de Luís Castro, o Rio Ave chega a Alvalade limitado, com sete ausências: cinco jogadores devido a lesão - Adama Traoré, Pedrinho, Nadjack, Yazalde e Leandrinho - e dois, por serem leões emprestados - Heldon e Petrovic.

Oiça aqui o relato TSF

Eis as equipas:

Sporting: Rui Patrício, Schelotto, Coates, Paulo Oliveira, Jefferson, William, Bruno César, Adrien, Gelson Martins, Alan Ruiz e Bas Dost

Suplentes: Beto, Rúben Semedo, Bryan Ruiz, Castaignos, Ricardo Esgaio, Podence e Palhinha.

Rio Ave: Cássio, Lionn, Marcelo, Roderick, Rafa Soares, Petrovic, Pedro Moreira, Krovinovic, Gil Dias, Rúben Ribeiro, Gonçalo Paciência

Suplentes: Rui Vieira, Nélson Monte, Guedes, Jaime, Bruno Teles, Vilas Boas e João Novais.