Médio internacional português não está na ficha de jogo. Argentino estreia-se a titular

Com três vitórias em três jornadas, o Sporting recebe, este domingo, o Estoril, que tem seis pontos, numa partida a contar para a 4.ª jornada da I Liga.

Enquanto William continua de fora, a grande surpresa da tarde é a ausência do capitão dos leões, Adrien, que nem se senta no banco de suplentes. Já Alan Ruiz, que vai jogar no apoio a Bas Dost, estreia-se a titular esta época.

Onzes iniciais:

Sporting: Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão; Battaglia, Bruno Fernandes, Gelson Martins e Acuña; Alan Ruiz e Bas Dost

Estoril: Moreira; Fernando Fonseca, Pedro Monteiro, Diakhité e Mano; Duarte Valente, Lucas Evangelista; Allano, André Claro e Tocantins; Kléber