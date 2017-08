Pub

Leões somam a segunda vitória no campeonato em dois jogos graças a um golo de Bas Dost ao cair do pano, na sequência de uma grande penalidade

Uma grande entrada no que diz respeito a volume de jogo ofensivo parecia levar o Sporting para um triunfo tranquilo sobre o V. Setúbal. Contudo, por incrível que possa parecer pela pressão asfixiante a que os verdes e brancos sujeitaram os sadinos, não houve um único remate enquadrado na primeira parte.

E, verdade seja dita, o Sporting só criou uma verdadeira oportunidade de golo depois de Acuña ter centrado para o coração da área, Bas Dost arrastou os centrais e Gelson surgiu a rematar na zona do ponta-de-lança por cima da barra. Quanto aos sadinos, no primeiro tempo limitaram-se a defender e a destruir. Os laterais eram centrais e os extremos laterais.

O segundo tempo iniciou-se com um remate de Adrien à barra após um desvio no emaranhado de pernas do V. Setúbal. Depois percebeu-se que Bas Dost não estava nada inspirado. Mesmo assim Jesus manteve o holandês em campo. Preferiu tirar Acuña, Podence e Adrien, já numa segunda fase, para colocar Bruno César, Doumbia e Bruno Fernandes e verdade seja dita estes três elementos agitaram o jogo, principalmente o africano que começou a aparecer em zonas de finalização, por isso desperdiçou três boas oportunidades.

À beira do fim com o espectro do empate a pairar intensamente um centro para área em direção a Bas Dost levou o defesa Nuno Pinto a desequilibrar o holandês,. Resta saber se o encosto justificava a marcação da grande penalidade. É preciso dizer que o árbitro Bruno Paixão retardou um pouco a marcação do penálti, sinal que pediu ajuda ao videoárbitro. Na cobrança do castigo, Bas Dost sentenciou o jogo e deu alguma justiça ao resultado pois o V. Setúbal pouco ou nada quis jogar futebol em Alvalade.

Quanto ao holandês, é preciso dizer que terá feito uma das piores exibições pelo Sporting. Paradoxalmente estreou-se a marcar no campeonato e decidiu o jogo.