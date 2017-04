Pub

Sporting de Braga e FC Porto encontram-se este sábado, a partir das 20.30, em jogo da 29.º jornada da I Liga. Em perseguição ao Benfica, e antes do dérbi de Lisboa, os dragões não podem perder pontos.

É o mais duro teste ao estofo de campeão do FC Porto, nesta reta final de campeonato. O FC Porto visita o Sp. Braga, este sábado, sem margem de erro: está obrigado a vencer, para manter a distância mínima para o Benfica, que ganhou na sexta-feira ao Marítimo, por 3-0.

Na próxima jornada, o emblema da águia visita o Sporting. Na expectativa de um eventual deslize encarnado no dérbi de Lisboa, os azuis e brancos não podem perder pontos. Em Braga, o treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santos, desmentiu o feeling do homólogo do Sp. Braga, que apostava na titularidade de Corona: mantém-se André Silva, com os dragões em 4x4x2.

A única mexida no FC Porto, em relação ao último jogo, é o retorno de Marcano ao onze, no lugar de Boly. No Sp. Braga, destaca-se a entrada no onze de Matheus (rende o magoado Marafona) e Pedro Santos (regressa após lesão).



EQUIPAS:

SP. BRAGA: Matheus; Baiano, Ricardo Ferreira, Artur Jorge e Djavan; Gamboa, Battaglia e Vukcevic; Cartabia, Rui Fonte e Pedro Santos

FC PORTO: Iker Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano e Alex Telles; Danilo; André André, Danilo e Óliver Torre e Brahimi; André Silva e Soares