Pub

Jogo realiza-se no Estádio do Algarve e tem como oponentes duas equipas minhotas

Ganhe quem ganhar vai haver festa no Minho depois do jogo. Sporting de Braga e Moreirense disputam esta noite uma final inédita com o objetivo de conquistarem a Taça da Liga. Os arsenalistas já venceram uma edição (2012/13); para os cónegos seria uma estreia e o primeiro troféu da história do clube.