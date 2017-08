Manchester United no grupo do Benfica; FC Porto com o Mónaco

Pub

Benfica, FC Porto e Sporting conhecem esta tarde os adversários que terão pela frente na fase de grupos da Liga dos Campeões

O Benfica, por estar inserido no Pote 1, dos cabeças de série, evita tubarões como Real Madrid, Bayern, Cheslea e Juventus; o FC Porto (pote 2) já sabe que não poderá medir forças com Barcelona, Atlético de Madrid, Paris SG, Manchester City e Manchester United. Ao Sporting (pote 4) podem tocar vários colossos do futebol europeu.