Sporting e Nacional jogam em Alvalade para a 26ª jornada da Liga

Sporting e Nacional enfrentam-se nesta 26ª jornada da Liga, no Estádio José Alvalade. Os leões procuram não descolar dos dois da frente, enquanto os madeirenses encontram-se numa situação complicada, entrando para esta partida no penúltimo lugar, com os mesmos pontos do Tondela, o último.

Nos leões, destaca-se o regresso de Rúben Semedo ao eixo defensivo, no lugar de Paulo Oliveira, enquanto Alan Ruiz está volta após cumprir castigo.

Eis as equipas que vão iniciar o jogo:

SPORTING: Rui Patrício; Schelotto, Coates, Rúben Semedo, Zeegelaar; William Carvalho; Gelson Martins, Bryan Ruiz, Matheus Pereira; Alan Ruiz, Bas Dost

NACIONAL: Adriano Fachini; Victor Garcia, César, Rui Correia, Sequeira; Washington, Mezga; Salvador Agra, Tiago Rodrigues, Ricardo Gomes; Aristeguieta