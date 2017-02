Penálti de André Silva põe dragões em vantagem

Pub

FC Porto e Tondela abrem, no Estádio do Dragão, a jornada 22 da Liga

O FC Porto entra em campo diante do Tondela com a necessidade de vencer para se instalar no primeiro lugar enquanto o Benfica não joga em Braga (domingo). Os tondelenses precisam de pontos para fugirem ao último lugar.

No onze do FC Porto destaque para as ausências de Danilo Pereira e Brahimi (fica no banco), que são substituídos por Rúben Neves e Otávio. Nuno Espírito Santos faz estas mudanças já a pensar no jogo de terça-feira com a Juventus, dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Eis as equipas:

FC Porto - Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles; Rúben Neves; Jesús Corona, André André, Otávio; André Silva, Francisco Soares

Tondela - Cláudio Ramos; Jaílson, Yordan Osorio, Kaká, Ruca; Hélder Tavares, Claude Gonçalves, Pedro Nuno; Miguel Cardoso, Heliardo, Jhon Murillo.