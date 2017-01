Rafa Silva e Jonas no ataque encarnado com o Moreirense

Pub

Moreirense e Benfica jogam no Estádio do Algarve a segunda meia-final da Taça da Liga. Quem vencer jogará a final com o Sp. Braga

Moreirense e Benfica lutam esta quinta-feira, a partir das 20.45 horas, por um lugar na final da Taça da Liga, na qual irá defrontar o Sp. Braga, em jogo marcado para domingo também para o Estádio do Algarve.

Rui Vitória faz algumas mudanças no onze que irá iniciar a partida frente ao Moreirense, destacando-se a entrada de Rafa Silva para o ataque, onde irá fazer dupla com Jonas.

Por sua vez, Augusto Inácio também fará várias alterações no onze, deixando de fora Pierre Sagna, André Micael, Rebocho, Fernando Alexandre, Roberto e Ângelo Neto.

Eis as equipas que vão inicar a partida:

MOREIRENSE - Makaridze; Tiago Almeida, Diego Ivo, Diego Galo, Jander; Tiago Morgado, Cauê, Francisco Geraldes; David Ramirez, Emmanuel Boateng, Podence

BENFICA - Ederson Moraes; André Almeida, Lisandro López, Jardel, Eliseu; Samaris; Salvio, Pizzi, Carrillo; Rafa Silva, Jonas