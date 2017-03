Pub

Rui Vitória devolve à titularidade o melhor marcador da época passada e ainda o sérvio, que foi suplente em Dortmund. Lateral direito está lesionado, André Almeida passa para o lado direito da defesa

O Benfica recebe esta segunda-feira o Belenenses com o objetivo firme de deixar para trás a goleada sofrida em Dortmund e de voltar ao primeiro lugar do campeonato, pois, neste momento, o líder é o FC Porto, à condição, com mais dois pontos que o tricampeão nacional.



Jonas regressa ao onze para formar a dupla de enorme sucesso com Mitroglou, Nélson Semedo estava convocado mas fica de fora por lesão e Zivkovic 'senta' Cervi.



Eis os onzes:

BENFICA - Ederson; André Almeida, Luisão, Lindelöf e Eliseu; Samaris; Salvio, Pizzi e Zivkovic; Mitroglou e Jonas