Dois golos de Aboubakar dão tranquilidade aos dragões

O FC Porto procura no Dragão juntar-se aos líderes da Liga

Eis os onzes oficiais:

FC Porto: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles; Danilo Pereira; Jesús Corona, Óliver Torres, Brahimi; Marega, Aboubakar.

Moreirense: Jhonatan; Pierre Sagna, Abarhoune, André Micael, Rúben Lima; Rafael Costa, Bruno Ramires, Alfa Semedo; Ernest Ohemeng, Ronaldo Peña, Arsénio.

O FC Porto defronta esta tarde o Moreirense, no Dragão, com o objetivo de conquistar os três pontos para manter-se na liderança da Liga a par do Benfica, Sporting e Rio Ave. A titularidade de Maxi Pereira, no lado direito da defesa, no lugar de Ricardo Pereira (nem sequer está no banco), é a principal novidade no onze portista.