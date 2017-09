Pub

Miguel Layún é a novidade no onze portista. Maxi Pereira não foi convocado e Ricardo Pereira fica no banco

Vídeo: o caso do jogo

INTERVALO

45+1': Remate desenquadrado de Layún.

45': Um minuto de compensação dado pelo árbitro.

44': FC Porto continua a dominar na posse de bola: 66-34%

39': Jogo algo quezilento.

Vídeo: A defesa apertada de Casillas

33': Remate de Óliver intercetado por um defesa.

32': Desp. Chaves em franco crescimento nos últimos minutos. Equipa flaviense vai aproveitando o espaço concedido pela defesa portista para desenvolver lances de ataque.

30' Perdigão remata do meio da rua, a bola ainda sofre um desvio em Alex Telles e o árbitro assinala pontapé de baliza.

28' Desp. Chaves a causar perigo no ataque. William rematou para grande defesa de Casillas, mas o lance foi anulado por fora de jogo de Bressan.

26' Marega teve uma arrancada fulgurante pelo flanco esquerdo, mas Domingos Duarte travou o ímpeto do maliano e conseguiu ganhar pontapé de baliza.

24' FC Porto domina em matéria de posse de bola, com 69 por cento.

19': Depois de algum equilíbrio nos primeiros minutos, o FC Porto conseguiu assentar o jogo e vai conseguindo circular a bola no meio-campo adversário. Já o Desp. Chaves está a revelar bastantes dificuldades em sair para o ataque.

Vídeo: a jogada de Danilo

11': Remate de Marega não levou perigo para a baliza de Ricardo.

Vídeo: a jogada de Brahimi

8': Quase marcava o Porto! Cabeceamento de Danilo fez a bola embater na malha superior, com um toque em Jefferson pelo meio.

6': Remate de Brahimi. Ricardo encaixa com segurança.

Durante os primeiros minutos de jogo, já deu para perceber que o Desportivo de Chaves não foi ao FC Porto com um autocarro à frente da sua área. Equipa muito estendida pelo campo.

0': Começa o jogo no Dragão.

Sérgio Conceição surpreendeu para o jogo com o Desportivo de Chaves, esta noite no Dragão. O treinador dos azuis e brancos optou pelo internacional mexicano Layún no lado direito da defesa, em detrimento de Ricardo Pereira, o habitual titular.

O treinador português também não conta com Maxi Pereira e Herrera, que estiveram ao serviço das respetivas seleções, e ambos ficam na bancada.

Eis os onzes:

FC Porto: Casillas, Layún, Felipe, Marcano e Alex Telles; Corona, Danilo, Óliver Torres e Brahimi; Marega e Aboubakar.

Suplentes: José Sá, Hernâni, André André, Ricardo, Reyes, Otávio e Soares.

Desp. Chaves: Ricardo, Paulinho, Domingos Duarte, Nikola Maras e Djavan; Jefferson, Bressan e Pedro Tiba; Davidson, William e Perdigão

Suplentes: António Filipe, Filipe Melo, Elhouni, Nuno André Coelho, Tiago Galvão, Jorginho e Rúben Ferreira.