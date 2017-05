Pub

Rui Vitória abdica de dois dos habituais titulares para Vila do Conde

A inclusão de Raúl Jiménez e Cervi no onze do Benfica são as duas grandes novidades de Rui Vitória para o confronto deste domingo em Vila do Conde, diante do Rio Ave.

Mitroglou e Salvio são os dois preteridos pelo treinador dos encarnados para um confronto que poderá ser decisivo na luta pelo título, depois do empate do FC Porto na Madeira, com o Marítimo.

Eis os onzes:

Rio Ave: Cássio; Lionn, Marcelo, Roderick e Rafa Soares; Tarantini, Petrovic e Krovinovic; Gil Dias, Heldon e Guedes

Benfica: Ederson, Nélson Semedo, Lindelöf, Luisão, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Cervi, Rafa, Jonas e Raúl Jiménez

