Acabou o jogo no Bonfim. Sporting vence por 3-0

Pub

Sporting visita Vit. Setúbal com a quinta vitória seguida em mente.

O Sporting joga esta sexta-feira, no Estádio do Bonfim, para chegar ao quinto triunfo consecutivo. Do outro lado vai encontrar um Vitória de Setúbal tranquilo e que não perde há três jogos.

Além de uma possível aproximação aos dois primeiros lugares, os leões querem ajudar Bas Dost na luta pelo título de melhor marcador da Liga portuguesa e da Europa. O holandês leva 27 golos.

Jesus aposta em Gelson de início, ele que falhou o jogo com o Boavista, e se vir um cartão no jogo com os sadinos perde o dérbi lisboeta, com o Benfica, da 30.ª jornada da Liga, dia 22, em Alvalade.

Eis as equipas:

Vit. Setúbal: Bruno Varela; Vasco Fernandes, Frederico Venâncio, Fábio Cardoso e Nuno Pinto; Mikel Agu, Nenê Bonilha e Costinha; João Amaral, João Carvalho e Edinho

Suplentes: Trigueira, Pedro Pinto, Fábio Pacheco, Nuno Santos, Zé Manuel, Tiago Santana e Meyong

Sporting: Rui Patrício, Schelotto, Coates, Rúben Semedo e Marvin; William, Adrien, Gelson e Bruno César, Alan Ruiz e Bas Dost

Suplentes: Beto, Esgaio, Paulo Oliveira, Podence, Gauld, Bryan Ruiz e Castaignos